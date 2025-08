Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlüssel stak - Portemonnaie weg

Jena (ots)

Gelegenheit macht Diebe. So augenscheinlich auch in der Nacht zu Sonntag im Ricarda-Huch-Weg. Wie eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte am Sonntagmorgen feststellen musste, fehlte ihr Portemonnaie aus ihrem Rucksack, welcher im Hausflur lag. Spuren der Tat konnten jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Und der vermeintliche Grund wurde schnell sichtbar - der Haustürschlüssel stak von außen im Schloss. Dies nutzte offensichtlich ein unbekannter Langfinger, um sich zwischen 2 und 6 Uhr widerrechtlich zu bereichern. Die Ermittlungen zur Tat und dem Unbekannten dauern an.

