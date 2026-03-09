PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Randalierer entpuppt sich als Betäubungsmittelhändler

Essen (ots)

45136 E-Bergerhausen: Einsatzkräfte der Polizei Essen nahmen heute Nacht (9. März) einen Mann in Essen-Bergerhausen vorläufig fest, der gleich mehrere Verstöße beging. Aber der Reihe nach.

Zunächst meldete gegen 1:10 Uhr ein Mitarbeiter einer Tankstelle an der Rellinghauser Straße eine randalierende Person. Als die Beamten am Tankstellengelände ankamen, trafen sie auf einen Mann in einem Renault. Der 32-jährige Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit stieg jedoch umgehend aus dem Fahrzeug, als er die Polizisten bemerkte.

Da er auf die Einsatzkräfte einen berauschten Eindruck machte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher positiv ausfiel.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und nicht zum Renault gehören. Darüber hinaus ist das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen und der Essener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Auto stießen die Polizisten auf einen griffbereiten Wurfstern und zahlreiche Betäubungsmittel. Insgesamt stellten die Beamten Rund 60 g Cannabis, knapp 50 g Amphetamine und ein halbes Dutzend Tabletten sicher.

Die Polizisten brachten den 32-Jährigen zur Wache in Rüttenscheid, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er wurde vorläufig festgenommen.

Den Essener erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln (§ 29 BtMG) sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen

