Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-Jähriger kommt bei Trunkenheitsfahrt von der Fahrbahn ab und verunfallt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Heute am frühen Morgen (8. März) verunfallte ein 21-jähriger Essener mit seinem VW Golf auf der Velberter Straße. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen 2:15 Uhr fuhr der Essener mit seinem blauen Golf auf der Velberter Straße in Fahrtrichtung Heidhauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem geparkten Mazda 2 und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte stellten daraufhin den augenscheinlich alkoholisierten 21-Jährigen fest, der den Alleinunfall zum Glück unverletzt überstanden hatte.

Aufgrund des Verdachts der Alkoholisierung wurde dem ehemaligen Golffahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sowie sein deformiertes Fahrzeug sicher.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, sein Auto und seine Fahrerlaubnis. Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie stattdessen öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder andere Fahrdienste. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell