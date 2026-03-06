Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Einladung an Journalisten - Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025

Essen (ots)

Hiermit laden wir interessierte Journalisten herzlich zur jährlichen Pressekonferenz zur Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025 ein:

Mittwoch, 11. März 2026, 13:00 Uhr

Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, informiert über die Verkehrsunfallentwicklung in den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr sowie über herausragende Sachverhalte des vergangenen Jahres.

Nach der Pressekonferenz ist die Bilanz für alle auf unserer Homepage https://essen.polizei.nrw/ abrufbar.

Wir bitten um eine Akkreditierung bis zum 9. März 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle.essen@polizei.nrw.de./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell