Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jährige flüchten vor der Polizei und erhalten Potpourri an Strafanzeigen

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Heute Nacht (6. März) flüchteten zwei 18-Jährige mit einem BMW vor der Polizei, nachdem Anwohner in der Otto-Brenner-Straße meldeten, dass die Heranwachsenden dort driften würden. Nach einer Verfolgungsfahrt mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten Einsatzkräfte das Duo stellen.

Gegen 00:15 Uhr stellten die Beamten den besagten BMW mit niederländischem Kennzeichen an der Einmündung Bocholder Straße/Otto-Brenner-Straße fest. Sie fuhren hinterher und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Diese missachtete der Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Borbecker Straße davon.

Der Fahrer fuhr mit dem BMW auf die Frintroper Straße in Richtung Oberhausen. Während der Flucht platzte ein Hinterreifen des Fahrzeugs, was den Fahrer jedoch nicht daran hinderte, seine Fahrt fortzusetzen und rote Ampeln zu missachten. Er fuhr darüber hinaus mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Flucht führte durch Oberhausen über Bottrop wieder nach Essen.

Zurück in der Otto-Brenner-Straße hielt der Fahrer an und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnten die Einsatzkräfte das Duo stellen. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 18-Jährigen mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit und bei dem Beifahrer um einen 18-Jährigen mit deutscher und philippinischer Staatsangehörigkeit. Beide sind wohnhaft in Essen. Bei seiner Festnahme leistete der Beifahrer Widerstand. Der 18-Jährige trat dabei nach den Beamten. Die Polizisten mussten ihn überwältigen und konnten ihn erst am Boden liegend fesseln. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Das Auto wurde mittels Drogenspürhund durchsucht. Die Beamten fanden eine nicht geringe Menge Cannabis sowie entsprechendes Zubereitungsmaterial für Drogen. Darüber hinaus befanden sich ein Einhandmesser, ein Pfefferspray sowie ein Teleskopschlagstock im Fahrzeug. Doch damit nicht genug: Die Polizisten stellten Kennzeichen im Kofferraum fest, die zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Der Fahrer besitzt darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis. Da die Eigentumsverhältnisse des BMW nicht eindeutig geklärt werden konnten, wurde das Auto sichergestellt. Die genutzten niederländischen Kennzeichen sind nicht auf den BMW zugelassen. Die drei Mobiltelefone des Beifahrers sowie das Betäubungsmittel und die Waffen stellten die Beamten ebenfalls sicher.

Während der Verfolgungsfahrt kam es auf der Kreuzung Frintroper Straße/Altendorfer Straße/Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Essener fuhr mit seinem Citroen auf der Altendorfer Straße in Richtung Oberhausen, als er von den beiden Flüchtigen überholt wurde. Dabei kam der BMW dem Citroen so nah, dass der Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kollidierte er mit einem Bordstein, sodass am Citroen ein Sachschaden entstand. Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt.

Das Duo erhält nun ein Potpourri an Anzeigen: Der Fahrer des BMW erhält mehrere Anzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs (jeweils nach § 315 c und 315 d StGB), Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und sonstiger Urkundenfälschung. Gegen den Beifahrer wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Beide erhalten Anzeigen wegen des Handels mit Cannabis, Verstoß gegen das Waffengesetz und Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /Aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell