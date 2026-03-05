Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Lkw

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Am frühen Dienstagmorgen (3. März 2026) wurden in Frillendorf mehrere geparkte Autos beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2:40 Uhr wurde ein Zeuge in der Straße Bückerheide von einem Knall geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Lkw, der durch die Straße in Richtung der Kreuzung Waterfohrplatz/Zehntfeld fuhr. Anschließend stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem vor dem Haus geparkten Auto fest. Außerdem bemerkte er zwei weitere beschädigte Fahrzeuge in der Straße. Nachdem der Zeuge den Unfall gemeldet hatte, konnte die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme insgesamt fünf beschädigte Autos in den Straßen Bückerheide, Huckader Straße, sowie an den Kreuzungen Waterfohrplatz/Zehntfeld und Bückerheide/Waterfohrstraße feststellen. Alle Fahrzeuge wurden vermutlich durch denselben Laster beschädigt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Lkw oder dessen Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

