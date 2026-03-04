PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer stürzt nach Beinahe-Kollision mit Pkw - Flüchtiger Autofahrer gesucht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Gestern Morgen (3. März) kam es an der Altendorfer Straße/Helenenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Kradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Der 60-Jährige fuhr gegen 8:40 Uhr auf der Altendorfer Straße in Richtung Borbeck. An der Kreuzung Helenenstraße kam ihm ein weißer Pkw entgegen, der nach links abbog. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, bremste der Kradfahrer stark und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf der Helenenstraße fort.

Der Kradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste zur Aufnahme des Unfalls durch das VU-Team für gut zwei Stunden gesperrt werden. Das Krad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Er soll in einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein. Auch Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer haben, werden gebeten, sich bei der der Polizei unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

