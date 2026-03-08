PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Elektrowerkstatt - Fotofahndung

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am 5. April vergangenen Jahres verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einer Elektrowerkstatt an der Friedrichstraße und entwendete dort Werkzeug. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 7:40 Uhr betrat der Tatverdächtige eine angrenzende Tiefgarage und verschaffte sich anschließend auf ungeklärte Weise Zugang zu der Elektrowerkstatt. Dort brach er einen Schrank auf und stahl eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber. Daraufhin flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 41 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/196964

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

