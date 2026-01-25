PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss

Altenkirchen (ots)

Am 23.01.26, gegen 20:20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung entsprechender Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PDNR: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus (ots) - Am Samstag, dem 24.01.2026, wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über falsche Caritas bzw. Malteser-Mitarbeiterinnen informiert. Jeweils versuchten 2 Damen, vornehmlich bei älteren Herrschaften vorstellig zu werden und ihre Hilfe anzubieten. Unter einem Vorwand (hier ein Toilettengang) suchte eine im Haus nach Wertgegenständen und Bargeld, während die Zweite ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Dierdorf (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, kam es in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall in der Königsberger Straße in Dierdorf. Hierbei fuhr ein Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Dierdorf vor Ort, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person in ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Mammelzen

    Mammelzen OT Hüttenhofen (ots) - Am 24.01.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B256, in der Ortslage Mammelzen OT Hüttenhofen, ein Verkehrsunfall in dessen Folge es zu drei leichtverletzten Personen kam. Ein 24-Jähriger befuhr mit seiner Beifahrerin die B256 von Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen und beabsichtigte nach links in die Schulstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren