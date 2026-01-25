PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus (ots)

Am Samstag, dem 24.01.2026, wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über falsche Caritas bzw. Malteser-Mitarbeiterinnen informiert. Jeweils versuchten 2 Damen, vornehmlich bei älteren Herrschaften vorstellig zu werden und ihre Hilfe anzubieten. Unter einem Vorwand (hier ein Toilettengang) suchte eine im Haus nach Wertgegenständen und Bargeld, während die Zweite bei den Bewohnern blieb. Gegen 16 Uhr waren sie schließlich im Bereich Rengsdorf unterwegs. Hier wurde sich als Malteser-Mitarbeiter ausgegeben. Dabei gelang ihnen der Diebstahl von Schmuck in vermutlich vierstelligem Eurobereich. Die Personenbeschreibung in diesem Fall: Beide europäischer Phänotyp; ca. 25-30 Jahre; schlank; blonde Haare; sprachen akzentfreies Deutsch; eine trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift DRK und die Zweite eine graue Jacke. Weiter Fälle ereigneten sich bereits am Vormittag gegen 12:45 Uhr in Marienhausen und um ca. 16:10 Uhr in Hardert. Hierbei blieb es jeweils bei einem Versuch, weil die Bewohner misstrauisch wurden und die Damen dann das Anwesen verließen. Personenbeschreibung bei den Vorfällen in Marienhausen und Hardert: beide mit europäischem Phänotyp; ca. 25-30 Jahre; dunkle Haare. Eine mit weißem Mantel und weißem Pulli mit Aufschrift Caritas. Die Andere trug einen dunklen Mantel. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, ggf. Aufnahmen von Überwachungskameras / Videoaufzeichnungen und zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Dierdorf (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, kam es in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall in der Königsberger Straße in Dierdorf. Hierbei fuhr ein Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Dierdorf vor Ort, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person in ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Mammelzen

    Mammelzen OT Hüttenhofen (ots) - Am 24.01.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B256, in der Ortslage Mammelzen OT Hüttenhofen, ein Verkehrsunfall in dessen Folge es zu drei leichtverletzten Personen kam. Ein 24-Jähriger befuhr mit seiner Beifahrerin die B256 von Eichelhardt kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen und beabsichtigte nach links in die Schulstraße ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 13:06

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Kretzhaus (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 07 Uhr, wurde in der Ortschaft Kretzhaus einem auf der Asbacher Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW - Audi der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf unerlaubt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren