POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei stellt Verkehrsunfallbilanz für 2025 vor

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Bei einer Pressekonferenz hat die Polizei am heutigen Mittwoch (11. März 2026) die Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr vorgestellt.

Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, erläuterte die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres und stellte einige polizeiliche Maßnahmen zur Unfallprävention vor.

Der ausführliche Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2026-03/Jahresbericht_VU_2025.pdf

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

  • 11.03.2026 – 11:20

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trio tritt nach verbotenem Kfz-Rennen den Heimweg zu Fuß an

    Essen (ots) - 45473 MH-Altstadt: Einsatzkräfte der Polizei Essen beobachteten drei junge Männer bei einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen am Dienstagabend (10. März) in Mülheim an der Ruhr. Ergebnis: Es ging ohne Autos und Führerschein nach Hause. Gegen 22:22 Uhr fuhren die Beamten auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihnen drei ...

  • 10.03.2026 – 14:28

    POL-E: Mülheim: LKW-Auflieger mit mehreren Tonnen Zink entwendet - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Am vergangenen Wochenende (7. - 9. März) entwendeten Unbekannten einen geparkten LKW-Auflieger, der mehrere Tonnen Zink geladen hatte. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Am Freitagnachmittag parkte ein Mülheimer den LKW einer Spedition am Fahrbahnrand der Solinger Straße. Der Auflieger hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere Tonnen Zink in ...

  • 10.03.2026 – 11:00

    POL-E: Essen: Unbekannter raubt Bargeld und Zigaretten aus Kiosk - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Am Montagabend (9. März) raubte ein bislang unbekannter Mann Bargeld und Zigarettenschachteln aus einem Kiosk an der Steinstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:30 Uhr öffnete der Kioskinhaber dem unbekannten Mann die Tür seines Ladens, nachdem dieser angab, sich die Chipsauswahl ansehen zu wollen. Üblicherweise verkauft der ...

