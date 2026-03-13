PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr
Herten: LKW-Auflieger mit mehreren Tonnen Zink entwendet - 1. Folgemeldung - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn/45699 Herten: Am vergangenen Wochenende (7. - 9. März) entwendeten Unbekannte einen geparkten LKW-Auflieger, der mehrere Tonnen Zink geladen hatte.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/lkw-auflieger-mit-mehreren-tonnen-zink-entwendet

Am Donnerstagnachmittag (12. März) bemerkte ein Zeuge auf der Gelsenkirchener Straße in Herten einen abgestellten LKW-Auflieger, bei dem es sich möglicherweise um den am vergangenen Wochenende entwendeten Auflieger handelt.

Alarmierte Polizeikräfte überprüften den Auflieger und identifizierten ihn tatsächlich als den gestohlenen.

Die Ladung - mehrere Tonnen Zink - befand sich jedoch nicht mehr auf dem Auflieger. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die unbekannten Täter die Ware zuvor auf ein anderes Fahrzeug umgeladen haben und anschließend mit diesem geflüchtet sind.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Bereich der Gelsenkirchener Straße in Herten, insbesondere im Umfeld des Autobahnzubringers der A2, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 13:30

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Diebstahlversuch im Drogeriemarkt - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45476 MH.-Styrum: Am Freitagmittag (2. August 2024) versuchten drei Männer Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags aus einem Drogeriemarkt an der Heidestraße zu stehlen. Einer der Tatverdächtigen konnte von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den beiden flüchtigen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:25

    POL-E: Essen: Unbekannter entblößt sich in S-Bahn - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45276 E.-Freisenbruch: Am Abend des 27. September 2024 entblößte sich ein Unbekannter in der S-Bahn S1. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Exhibitionisten. Eine 24-jährige Essenerin befand sich gegen 20:30 Uhr in der S1 auf dem Weg von Dortmund nach Essen, als der Unbekannte sich entblößte und onanierte. Dabei wurde er von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren