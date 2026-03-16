Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW weicht Fußgänger aus und kollidiert mit Laterne - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord:

Am Freitagabend (13. März) kollidierte ein PKW im Bereich der Altenessener Straße/Karl-Denkhaus-Straße mit einer Laterne auf einer Überquerungshilfe. Zuvor habe der Fahrer einem Fußgänger ausweichen müssen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr fuhr ein 19-jähriger Essener mit seinem VW Polo auf der Altenessener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Karl-Denkhaus-Straße sei im Bereich der dortigen Überquerungshilfe plötzlich ein dunkelgekleideter Fußgänger auf die Fahrbahn getreten.

Um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden, habe der 19-Jährige ausweichen müssen und fuhr auf die Überquerungshilfe. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einer dort befindlichen Laterne. Durch den Aufprall kippte der VW Polo auf die Seite.

Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Der Fußgänger sei noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Unfallort verschwunden und konnte nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fußgängers machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

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