Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Mobiltelefon - Fotofahndung

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Ein Unbekannter hat am 16. Januar 2025 aus einem Bekleidungsgeschäft an der Frohnhauser Straße ein Handy gestohlen. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes hatte während ihrer Arbeit ihr Mobiltelefon im Kassenbereich in einer Schublade aufbewahrt. Bei Feierabend stellte sie fest, dass ihr Handy nicht mehr dort war. Auf der Videoüberwachung des Geschäftes ist zu sehen, wie ein Mann gegen 14:50 Uhr das Handy aus der Schublade nimmt und anschließend das Geschäft verlässt. Mit den Bildern der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach dem Verdächtigen. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/198128 Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /bw

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