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Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Landeskriminalbeamte erbeuten Gold - 1. Folgemeldung - Polizei fahndet mit Phantombild

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen:

Zwischen dem 7. Januar und dem 17. Februar dieses Jahres erbeuteten Trickbetrüger im Bereich der Rellinghauser Straße mehrere Goldbarren eines 78-jährigen Esseners. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Die Ursprungsmeldung vom 13. März finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/falsche-landeskriminalbeamte-erbeuten-gold-praeventionshinweise

Mit einem Phantombild sucht die Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Das Phantombild des Mannes finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/198091

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nach Zeugen. Wer das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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