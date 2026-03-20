POL-E: Essen: Unbekannter belästigt 22-Jährige in Straßenbahn - Fotofahndung
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am 8. Oktober 2025 eine 22-Jährige sexuell belästigt. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.
Der Tatverdächtige hatte zunächst gemeinsam mit der Essenerin in der Straßenbahn U11 gesessen und sie mehrfach angestarrt. Beim Verlassen der Straßenbahn stellte der Tatverdächtige sich hinter die junge Frau und fasste an ihr Gesäß. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.
Mit den Bildern einer Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden:
https://polizei.nrw/fahndung/198419
Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /LG
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