Polizei Essen

POL-E: Essen: 36-Jähriger beschädigt beim Autounfall sechs geparkte Wagen - Keine Verletzten

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Heute Nacht (22. März, gegen 2:30 Uhr) verlor ein 36-Jähriger auf der Gelsenkirchener Straße offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen sechs geparkte Autos. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 36-Jährige war auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er etwa in Höhe der Alten Kirchstraße in einer leichten Linkskurve offenbar die Kontrolle über seinen schwarzen Ford Focus verlor. Er prallte gegen einen geparkten Mitsubishi, der in einen Citroen geschoben wurde.

Einige Meter weiter prallte er gegen einen Fiat. Diesen schob er vermutlich durch mehrfaches Vor- und Zurücksetzen des Ford in einen Dacia sowie einen Peugeot und einen Audi. Anschließend stieg der Fahrer aus und verschwand.

Zeugen, die den Unfall mitbekommen hatten, verständigten den Notruf. Der Fahrer kehrte offenbar zu seinem Wagen zurück und verschwand erneut. Mehrere Streifenwagen trafen kurze Zeit später am Unfallort ein. Ein Beamter sah, wie eine Person in einen nahegelegenen Garten flüchtete. Im Gebüsch liegend konnte schließlich der 36-Jährige gefunden werden. Von ihm ging deutlicher Alkoholgeruch aus. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, um eine Blutprobe abzunehmen. Der nicht mehr fahrbereite Ford Focus wurde für Beweiszwecke sichergestellt.

Gegen den Fahrer wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses ermittelt./SyC

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