Polizei Essen

POL-E: Essen: 43-jähriger Nezar A. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45359 E.-Frintrop: Seit gestern (19. März) wird der 43-jährige Nezar A. vermisst. Der Essener ist nicht orientiert. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Gegen 8:30 Uhr verließ der Vermisste seine Wohnanschrift, um zu Fuß zu einem Lebensmitteldiscounter an der Frintroper Straße / Himmelpforten zu gehen. Daraufhin kehrte er nicht mehr nachhause zurück. Letztmalig wurde der Vermisste gestern Abend auf der Stauderstraße durch den Mitarbeiter eines Pflegedienstes gesehen.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 43-jährigen Nezar A. Dieser ist ca. 180 cm groß und hat schwarze Haare. Zuletzt trug er einen grünen Pullover, eine schwarze Hose und Schlappen. Aufgrund einer Erkrankung ist der Essener nicht in der Lage, sich örtlich zu orientieren. Er hält sich häufig im Bereich Essen-Altendorf auf und war bereits oftmals im Bereich eines Supermarkts an der Altenessener Straße aufzufinden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei Essen konnte der Vermisste bisher noch nicht gefunden werden.

Daher sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/198484

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

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