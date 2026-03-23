Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-Jährige bei Verkehrsunfall im Stadtteil Altendorf schwer verletzt

Essen (ots)

45143 E-Altendorf: Samstagnacht (21. März) erfasste ein 23-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin auf der Altendorfer Straße, als diese unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

Der 23-jährige Autofahrer fuhr kurz nach Mitternacht auf der Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Borbeck, als die 15-jährige Essenerin in Höhe der Haskenstraße auf die Fahrbahn rannte. Der Essener bremste noch ab, erfasste die Jugendliche jedoch mit seinem Renault. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Die Altendorfer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte per E-Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de oder per Telefon: 0201/829-0./aro

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