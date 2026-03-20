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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefahrenbremsung eines Linienbusses - Radfahrerin flüchtet, Fahrgast verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 15:08 Uhr auf der Hartler Straße (L 435) in Höhe der Einmündung zum Recyclinghof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Insassin des Busses leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen querte eine bislang unbekannte Radfahrerin die Hartler Straße, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Dabei missachtete sie offenbar den fließenden Verkehr. Ein aus dem Saakschen Weg kommender Linienbus musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Infolge der abrupten Bremsung wurde eine 30-jährige Mitfahrerin im Bus leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung erfolgte vor Ort.

Die Radfahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zu ihrer Identität liegen bereits erste Hinweise vor, die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur flüchtigen Radfahrerin machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751 96460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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