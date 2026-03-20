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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstagmorgen, den 19.03.2026, kam es gegen 08:02 Uhr auf der Mindener Landstraße in Höhe der Hausnummer 21 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer eine 58-jährige Radfahrerin, die ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs war. Während des Überholvorgangs kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen beiden Beteiligten, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern oder seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021-92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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