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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr in einem Supermarkt an der Leeser Straße 33 in Rehburg-Loccum zu einem Taschendiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 74-jährigen Mann während seines Einkaufs unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche. In der Geldbörse befanden sich neben einem Personalausweis, einer Gesundheitskarte sowie einer Girokarte auch etwa 150 Euro Bargeld.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem besonders schweren Folgedelikt: Mit der entwendeten Girokarte und dem dazugehörigen PIN-Code wurden anschließend drei Bargeldabhebungen in einer Gesamthöhe von über 2.500 Euro durchgeführt.

Die Ermittlungen zu den unberechtigten Abhebungen dauern an.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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