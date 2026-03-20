Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Rotlichtverstoß am Bahnübergang "An der Stadtgrenze"

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Rotlichtverstoß am Bahnübergang "An der Stadtgrenze" in Nienburg. Der Vorfall ereignete sich am 18.03.2026 gegen ca. 18:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein rotes Lichtsignal der LZA (Lichtsignalanlage) missachtet worden sein. Ein Zeuge meldete den Vorfall direkt bei der Polizei. Der beschuldigte Fahrer streitet die Tat ab, ebenso wie die Mitfahrer in dem Pkw.

Zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Rotlichtverstoßes sollen nach Zeugenaussagen weitere Fahrzeuge am Bahnübergang gestanden oder gestanden haben, die die Tat ebenfalls hätten beobachten können. Die Polizei bittet daher weitere betroffene oder sachdienliche Zeugen um Hinweise.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Polo.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der 05021-92120 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass alle Hinweise vertraulich behandelt werden. Ein Dank geht an den ersten Zeugen für die Meldung; jeder weitere Hinweis kann helfen, den Sachverhalt aufzuklären und die Verkehrssicherheit an Bahnübergängen zu erhöhen.

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