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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntag, den 15. März 2026, gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei ein Vorfall im Bereich der Hannoverschen Straße in Nienburg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine 48-jährige Fahrzeugführerin einen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke im öffentlichen Verkehrsraum. Auf dem Gelände der Star-Tankstelle soll sie im Vorbeifahren einen 26-Jährigen touchiert haben. Der Mann wurde dadurch nicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Dort räumte sie die Fahrt unter Alkoholkonsum ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Ergebnis der Blutprobe bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 3 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr darstellt und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge nicht unter Alkoholeinfluss zu führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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