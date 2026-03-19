Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei meldet Erfolg wegen illegaler Abfallentsorgung

Rinteln (ots)

(Thi) Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Abfallentsorgung konnte durch die Polizei Rinteln erfolgreich aufgeklärt werden.

Bereits am Sonntag den 15.03.2026 wurde gegen 14:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hamelner Straße im Ortsteil Steinbergen eine illegale Müllablagerung festgestellt.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann Abfälle, darunter unter anderem Altreifen, im Grünstreifen des Parkplatztes entsorgte. Dank der Meldung an die Polizei sowie der Erfassung des Kennzeichens konnte der mutmaßliche Verursacher zeitnah ermittelt werden.

Im Zuge der anschließenden Maßnahmen wurde der Beschuldigte angetroffen. Er räumte die Tat ein und erklärte sich bereit, den illegal entsorgten Müll ordnungsgemäß zu beseitigen. Dennoch wurde gegen den 27-Jährigen Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das unerlaubte Ablagern von Abfällen eine Ordnungswidrigkeit darstellt und entsprechend geahndet wird. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.

Illegale Müllentsorgung schadet nicht nur der Umwelt, sondern verursacht auch zusätzliche Kosten für die Allgemeinheit. Nutzen Sie daher die vorgesehenen Entsorgungsmöglichkeiten.

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