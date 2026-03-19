Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Nienburg (ots)
(Thi) Am Mittwochnachmittag, den 18.03.2026, gegen 14:03 Uhr, wurde im Bereich Bahnweg in Nienburg (Weser) ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz festgestellt.
Ein 53-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Weser-Aue führte einen Kleintransporter mit Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren gemäß § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis) eingeleitet.
Ein Sachschaden entstand nicht.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell