Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, den 18.03.2026, gegen 14:03 Uhr, wurde im Bereich Bahnweg in Nienburg (Weser) ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz festgestellt.

Ein 53-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Weser-Aue führte einen Kleintransporter mit Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren gemäß § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis) eingeleitet.

Ein Sachschaden entstand nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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