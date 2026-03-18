PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Pkw durch Ablenkungsmanöver in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag (15.03.2026) gegen 16:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hofreitschule am Schloßplatz 7B in Bückeburg zu einem dreisten Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter nutzten ein Ablenkungsmanöver, um aus einem geöffneten Pkw zwei Taschen eines älteren Ehepaares aus Hamburg zu entwenden. In den Taschen befanden sich unter anderem Schmuck im Wert von etwa 7.000 Euro, rund 1.900 Euro Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie persönliche Dokumente.

Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 2894-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 12:49

    POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht die sich am Dienstag den 17.03.2026 zwischen 7 Uhr und 16 Uhr in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz an der Breslauer Straße 4 einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:43

    POL-NI: Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz in Bückeburg - Polizei bittet um Hinweise

    Bückeburg (ots) - (Thi) In der Zeit von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06:15 Uhr, kam es auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Straße "Am Hofgarten" in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra Sports Tourer. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:37

    POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Rinteln - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Dienstagvormittag (17.03.2026) zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Anschließend entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren