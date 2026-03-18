Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Diebstahl aus Pkw durch Ablenkungsmanöver in Bückeburg
Bückeburg (ots)
(Thi) Am Sonntagnachmittag (15.03.2026) gegen 16:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hofreitschule am Schloßplatz 7B in Bückeburg zu einem dreisten Diebstahl.
Bislang unbekannte Täter nutzten ein Ablenkungsmanöver, um aus einem geöffneten Pkw zwei Taschen eines älteren Ehepaares aus Hamburg zu entwenden. In den Taschen befanden sich unter anderem Schmuck im Wert von etwa 7.000 Euro, rund 1.900 Euro Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie persönliche Dokumente.
Die Täter konnten unerkannt entkommen.
Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 2894-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
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Telefon: 05021-9212 204
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