Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kilometerlange Betriebsmittelspur in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 14.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen ins Stadtgebiet alarmiert. Den Anfang machte eine Betriebsmittelspur auf einem öffentlichen Parkplatz im Stadtteil Voerde. Anrufer meldeten das Austreten einer Flüssigkeit aus einem geparkten Fahrzeug. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich gereinigt und die ausgetretene Flüssigkeit zur Entsorgung aufgenommen. Anschließend folgte ein medizinischer Notfall, ebenfalls im Stadtteil Voerde. Vor Ort unterstützte die Feuerwehr bei der technischen Rettung eines Notfallpatienten. Noch während des laufenden Einsatzes kam es zu einer weiteren Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Polizei-Leitstelle Ennepe Ruhr meldete eine kilometerlange Verunreinigung, der Fahrbahndecke, auf einer Hauptverkehrsstraße in Milspe-Altenvoerde. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr eine ca. 6km lange Betriebsmittelspur erkundet werden. Der betroffene Bereich wurde für den fließenden Verkehr abgesichert, außerdem wurde eine Spezialfirma durch die Feuerwehr beauftragt zur Fahrbahnreinigung. Der Einsatz dauert ca. 1,5h. Während des laufenden Einsatzes unterstützen Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und sicherten den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell