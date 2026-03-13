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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ast droht auf die Fahrbahn zu fallen

Ennepetal (ots)

Am 13.03.2026 um 08:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Kölner Straße alarmiert. Dort drohte ein loser Ast, der sich in der Verspannung der Straßenbeleuchtung verfangen hatte, auf die Straße zu fallen. Die insgesamt acht, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte sperrten die betroffene Fahrbahn und entfernten den Ast mit Hilfe der Drehleiter. Für die Feuerwehr Ennepetal endete dieser Einsatz um 08:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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