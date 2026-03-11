Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 11.03.2026 um 10:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter Tür zum Breslauer Platz alarmiert. Die Tür wurde durch die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug geöffnet. Der Patient wurde vom Rettungsdienst versorgt und die Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort und konnte den Einsatz um 10:58 Uhr beenden.

Um 11:34 Uhr wurde die Hauptwache zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich Ennepe an der Voerder Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Verdacht einer Verunreinigung des Gewässers. Die Feuerwehr Ennepetal leitete umgehend Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein. Hierzu wurden unter anderem Ölsperren und Bindemittel eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Untere Wasserbehörde sowie die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Ennepetal wurden ebenfalls hinzugezogen und haben die weiteren Ermittlungen der Ursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte den Einsatz um 14:30 Uhr beenden. Der Grundschutz wurde in dieser Zeit, durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt, diese mussten auch zu insgesamt 3 Paralleleinsätzen ausrücken.

Um 14:32 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer weitern Betriebsmittelspur in die Voerder Straße aus. Die 15 Meter lange Spur wurde mit Bindemittel abgestumpft und das kontaminierte Bindemittel der Entsorgung zugeführt. Der Einsatz konnte um 15:50 Uhr beendet werden.

