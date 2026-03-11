PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 11.03.2026 um 10:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter Tür zum Breslauer Platz alarmiert. Die Tür wurde durch die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug geöffnet. Der Patient wurde vom Rettungsdienst versorgt und die Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort und konnte den Einsatz um 10:58 Uhr beenden.

Um 11:34 Uhr wurde die Hauptwache zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich Ennepe an der Voerder Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Verdacht einer Verunreinigung des Gewässers. Die Feuerwehr Ennepetal leitete umgehend Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein. Hierzu wurden unter anderem Ölsperren und Bindemittel eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Untere Wasserbehörde sowie die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Ennepetal wurden ebenfalls hinzugezogen und haben die weiteren Ermittlungen der Ursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte den Einsatz um 14:30 Uhr beenden. Der Grundschutz wurde in dieser Zeit, durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt, diese mussten auch zu insgesamt 3 Paralleleinsätzen ausrücken.

Um 14:32 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer weitern Betriebsmittelspur in die Voerder Straße aus. Die 15 Meter lange Spur wurde mit Bindemittel abgestumpft und das kontaminierte Bindemittel der Entsorgung zugeführt. Der Einsatz konnte um 15:50 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 20:17

    FW-EN: Stromkabel auf der Fahrbahn

    Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026, rückten um 18:23 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptfeuerwache zu einem Einsatz in der Hagener Str. aus. Ein Anwohner meldete dort lose Kabel, die auf die Straße gefallen waren. Nach kurzer Erkundung wurde die AVU hinzugezogen. Das Kabel wurde auf Spannung kontrolliert und danach isoliert Den Einsatz konnten die insgesamt 6 Einsatzkräfte um 19:50 Uhr beenden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:20

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) -   Am Samstag, den 07.03.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet Alarmiert. Um 09:30 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Büttenberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte dann mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug sowie 9 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:00

    FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

    Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 04.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Voerde alarmiert. Um 11:27 Uhr löste in einer Firma die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich und konnte aufgrund einer Staubaufwirbelung durch Reinigungsarbeiten als Auslösegrund ausfindig machen. Der betroffene Bereich wurde ...

    mehr
