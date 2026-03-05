Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Voerde alarmiert.

Um 11:27 Uhr löste in einer Firma die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich und konnte aufgrund einer Staubaufwirbelung durch Reinigungsarbeiten als Auslösegrund ausfindig machen. Der betroffene Bereich wurde gelüftet und die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt.

Die Feuerwehr Ennepetal, die mit 15 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte den Einsatz um 12:00 Uhr wieder beenden.

