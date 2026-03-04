Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 03.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:00 Uhr zu einer Trageunterstützung in den Ortsteil Rüggeberg alarmiert. Ein Patient wurde aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, aus dem 2.OG durch den Treppenraum zum Fahrzeug transportiert. Die 6 Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren konnten den Einsatz um 09:27 Uhr Beenden.

Um 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort: "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in den Ortsteil Voerde alarmiert. Nach Erkundung der Einsatzstelle durch die Einsatzleitung und das Antreffen der Hausbewohner, konnte der Einsatz für die 10 Einsatzkräfte frühzeitig beendet werden.

