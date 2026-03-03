PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 02.03.2026 um 15:21 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. Auf Grund der baulichen Gegebenheiten und zum schonenden Transport des Patienten wurde die Unterstützung der Feuerwehr benötigt. Der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeugs endete um 15:53 Uhr.

Um 20:56 Uhr wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Ennepetal zu einem brennenden Altpapiercontainer in die Voerder Straße alarmiert. Die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte öffneten den brennenden Container und löschten ihn mit Wasser ab. Der Einsatz konnte um 21:36 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren