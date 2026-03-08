FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal
Ennepetal (ots)
Am Samstag, den 07.03.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet
Alarmiert.
Um 09:30 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Büttenberg gemeldet.
Die Feuerwehr rückte dann mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug sowie 9 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um ein kontrolliertes kleines Feuer in einer Tonne handelte.
Der Einsatz endete um 10:48 Uhr,
Mittags um 13 Uhr wurde eine Betriebsmittelspur auf der Ennepe im Bereich des Industriemuseums gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 6 Einsatzkräften zum Erkunden zu der Einsatzstelle aus. In der weiteren Erkundung wurde an der Feuerwache eine Ölsperre ausgelegt, um das Betriebsmittel aufzufangen.
