Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt auf Schilderwagen auf

A71 Höhe Sömmerda-Süd (ots)

Aktuell ist der rechte Fahrstreifen der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord gesperrt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Schilderwagen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer des Schilderwagens leicht verletzt. Weitere Informationen werden in einer Ergänzungsmeldung gesteuert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

