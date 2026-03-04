API-TH: Kleintransporter fährt auf Schilderwagen auf

A4 Höhe Eisenach-West (ots) - Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen. Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 33-jährige Fahrer eines Skoda nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen die Betongleitwand. In der weiteren Folge fuhr er nach ...

mehr