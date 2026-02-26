Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer erbeuten Diebesgut im Wert von über 30.000 Euro

A4 Höhe Mellingen (ots)

Heute Nacht trieben Planenschlitzer ihr Unheil auf dem Parkplatz Habichtsfang der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. . Unbekannte Täter griffen in der vergangenen Nacht einen Sattelzug auf dem Parkplatz an. Zunächst wurden zwei kleine Sichtschlitze in die Plane des Aufliegers geschlitzt. Anschließend schnitten die Täter die Plane großräumig auf und entwendeten mehrere Kartons mit hochwertigen Terrassenreinigern. Insgesamt wurden über 160 Kartons mit einem Gesamtwarenwert von schätzungsweise 32.000 Euro entwendet.

Der Fahrer des Sattelzuges stellte sein Gespann gestern Abend auf dem Parkplatz ab. Heute Morgen gegen 06:00 Uhr bemerkte er, dass der Auflieger beschädigt wurde.

Von den Tätern und dem Beutegut fehlt bisher jede Spur.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zur Tatzeit und/oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter 036601 700 oder poststelle.api@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell