Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: zu schnell in der Kurve

A73 Höhe Suhl-Friedberg (ots)

Kurz vor 10:00 Uhr am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt Suhl-Friedberg der A73 in Fahrtrichtung Suhl. Die 19-jährige Fahrerin eines Renaults wollte an der Anschlussstelle Suhl-Friedberg abfahren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam sie in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr den Grünstreifen und ein Stück der Auffahrt der Anschlussstelle bis sie in der Böschung zum Stehen kam.

Sie und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die betroffene Anschlussstelle war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt.

Seit 12:00 Uhr ist die Anschlussstelle Suhl-Friedberg störungsfrei befahrbar.

