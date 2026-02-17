Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Erste Zwischenbilanz zum Verkehrsunfallaufkommen auf Thüringer Autobahnen - Abschlussmeldung

Schleifreisen (ots)

Die Ausgangslage wird als bekannt vorausgesetzt. Mit dem Durchzug eines Wintertiefs am gestrigen Tag kam es auf den Thüringer Autobahnen zu den erwarteten Problemen infolge vereister und verschneiter Fahrbahnen. Es kam fortfolgend zu umfangreichen Verkehrs- und Stauerscheinungen. Insgesamt ereigneten sich am gestrigen Tag 28 Glätteunfälle, wobei bei fünf Verkehrsunfällen verletzte Personen zu beklagen waren. Es wurden insgesamt zwei Personen schwer und fünf leicht verletzt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 470.000,- Euro. Hauptunfallursache war in diesen Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Es ist weiterhin mit winterlichen Fahrbahnverhältnissen zu rechnen. Die gefahrene Geschwindigkeit ist diesen Verhältnissen dementsprechend anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand zum Vordermann einzuhalten!

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell