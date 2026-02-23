Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

A71 Höhe des Erfurter Kreuzes (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der Nebenfahrbahn der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt am Erfurter Kreuz.

Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes beabsichtigte am Erfurter Kreuz von der A4 auf die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zu wechseln. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in der Zufahrt zu weit nach links von seiner Fahrspur ab. Es kam zur Kollision mit einem weiteren Pkw, welcher bereits auf der Nebenfahrbahn der A71 fuhr. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der angrenzenden Böschung. Der 61-jährige Fahrer des Pkw sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Bei ihm wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte postiv. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Zur Bergung des überschlagenen Pkw wurde ein Kran benötigt. Zusätzlich musste die Nebenfahrbahn in Fahrtrichtung Schweinfurt sowie die Überfahrt der A4 kurz gesperrt werden.

Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 30.000 Ruro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell