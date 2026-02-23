PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall am Wochenende sorgte für Vollsperrung

A71 Höhe Arnstadt-Nord (ots)

Am vergangenen Samstag ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle Arnstadt-Nord.

Nach aktuellem Erkenntnissdtand wechselte der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen sich von hinten nähernden Audi. Dem 55-jährigen Audi-Fahrer war es nicht mehr möglich, auszuweichen. Er fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke. Er und seine drei Mitfahrer, darunter zwei Kinder im Alter von 11 und 15 Jahren, wurden dabei leicht verletzt.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen und der Leiteinrichtung entstand ein Gesamstsachschaden von ca. 80.000 Euro.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt war auf dem betroffenen Abschnitt bis 17 Uhr voll gesperrt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde gegen den Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro erhoben.

Im Rückstau ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Hierbei wurden zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

