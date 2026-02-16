Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach ca. 8 Stunden aufgehoben

A71 Höhe Erfurt-Bindersleben (ots)

Vor wenigen Minuten wurde die Vollsperrung auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben aufgehoben.

Gegen 01:10 Uhr geriet der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke. In der weiteren Folge rutschte er über die Fahrbahn und kam in der Böschung, rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein Gespann war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des Schadensausmaßes und dem andauernden Schneefall wurde die Richtungsfahrbahn Sangerhausen voll gesperrt.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall. Der 24-jährige Fahrer eines VW übersah das Stauende und rutschte auf einen stehenden Sattelzug auf. Er und sein 25-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

Die insgesamt entstandene Sachschadenshöhe wird auf 115.000 Euro geschätzt.

Gegen 09:20 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben. Der Verkehr rollt einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch eine Stunde an.

Weiterhin staut sich der Verkehr zurück.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren und ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen einzuhalten.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell