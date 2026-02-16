PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Erste Zwischenbilanz zum Verkehrsunfallaufkommen auf Thüringer Autobahnen

Thüringer Autobahnen (ots)

Im Laufe des Tages ereigneten sich 23 Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen mit der Hauptunfallursache "unangepasste Geschwindigleit auf winterglatter Fahrbahn". Insgesamt waren 20 Pkws und 8 LKWs an diesen Unfällen beteiligt. Drei Personen wurden leicht und zwei Personen schwer verletzt.

Die entstandene Sachschadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf 287.000 Euro.

Ein Unfallschwerpunkt lässt sich nicht bestimmen. Überall auf Thüringer Autobahnen ereigneten sich in gleichem Maße Unfälle.

Noch immer kommt es überall zu Verkehrsbehinderungen aufgrund zahlreicher Unfälle in Verbindung mit den Witterungsverhältnissen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Fahren Sie vorsichtig und halten Sie ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

Für eine bessere Sichtbarkeit befreien Sie Ihr Fahrzeug von Schnee und Eis. So sehen Sie besser und werden von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen.

Planen Sie außerdem ausreichend Zeit für die Fahrt ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
NM

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren