API-TH: Erste Zwischenbilanz zum Verkehrsunfallaufkommen auf Thüringer Autobahnen

Thüringer Autobahnen (ots)

Im Laufe des Tages ereigneten sich 23 Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen mit der Hauptunfallursache "unangepasste Geschwindigleit auf winterglatter Fahrbahn". Insgesamt waren 20 Pkws und 8 LKWs an diesen Unfällen beteiligt. Drei Personen wurden leicht und zwei Personen schwer verletzt.

Die entstandene Sachschadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf 287.000 Euro.

Ein Unfallschwerpunkt lässt sich nicht bestimmen. Überall auf Thüringer Autobahnen ereigneten sich in gleichem Maße Unfälle.

Noch immer kommt es überall zu Verkehrsbehinderungen aufgrund zahlreicher Unfälle in Verbindung mit den Witterungsverhältnissen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Fahren Sie vorsichtig und halten Sie ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

Für eine bessere Sichtbarkeit befreien Sie Ihr Fahrzeug von Schnee und Eis. So sehen Sie besser und werden von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen.

Planen Sie außerdem ausreichend Zeit für die Fahrt ein.

