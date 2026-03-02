Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Vollgas durchs Wochenende

Thüringer Autobahnen (ots)

Am vergangenen Wochenende richteten die Messbeamten der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei mehrere Messstellen auf Thüringer Autobahnen ein.

Vier Messstellen stachen dabei mit besonders gravierenden Ergebnissen hervor:

Platz Vier belegte die Messstelle auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost. Hier wurden in sechs Stunden Messzeit 624 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter brauste mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h durch den Blitzer der Beamten. Erlaubt sind hier jedoch nur 80 km/h.

Den dritten Platz belegt die Messstelle auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Hier wurden am Samstag in sechs Stunden Messzeit 181 Verwarngelder, 60 Bußgelder und 6 Fahrverbote verhängt. Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 120 km/h mit knapp 200 km/h unterwegs.

Den zweiten Platz holte sich ein Fahrer an der Messstelle auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Apolda. Er durchfuhr den Blitzer mit einer Geschwindigkeit von 202 km/h. Er war jedoch nicht der Einzige, der hier deutlich zu schnell unterwegs war. 13 Fahrverbote, 142 Bußgelder und 226 Verwarngelder wurden verhängt.

Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 93 km/h belegt ein Fahrer den ersten Platz an der Messstelle an der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Er raste am Sonntag mit über 210 km/h durch den Blitzer. Insgesamt wurden 511 Verwarngelder, 358 Bußgelder und 26 Fahrverbote verhängt.

Was auf den ersten Blick wie ein Wettbewerb erscheint, ist in Wahrheit ein erschreckendes Ergebnis. Trotz regelmäßigen Geschwindigkeitsmessungen fahren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Unangepasste Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen auf Thüringer Autobahnen.

Blitzer dienen der Verkehrsüberwachung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer in Bezug auf die Geschwindigkeit. Oft werden Geschwindigkeiten unterschätzt und Abstände nicht eingehalten. Dies erhöht das Unfallrisiko enorm.

Um zur Verkehrssicherheit beizutragen, sollten sich Verkehrsteilnehmer selbst regelmäßig kontrollieren und das eigene Fahrverhalten reflektieren. Wer sich an vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkungen hält, braucht keine Angst vor einem Blitzerfoto zu haben. Geschwindigkeitsbeschränkungen werden aus bestimmten Gründen festgelegt und werden im Voraus umfangreich geprüft.

Werden Sie zum Vorbild und fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell