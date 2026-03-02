PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Vollgas durchs Wochenende

Thüringer Autobahnen (ots)

Am vergangenen Wochenende richteten die Messbeamten der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei mehrere Messstellen auf Thüringer Autobahnen ein.

Vier Messstellen stachen dabei mit besonders gravierenden Ergebnissen hervor:

Platz Vier belegte die Messstelle auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost. Hier wurden in sechs Stunden Messzeit 624 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter brauste mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h durch den Blitzer der Beamten. Erlaubt sind hier jedoch nur 80 km/h.

Den dritten Platz belegt die Messstelle auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Hier wurden am Samstag in sechs Stunden Messzeit 181 Verwarngelder, 60 Bußgelder und 6 Fahrverbote verhängt. Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 120 km/h mit knapp 200 km/h unterwegs.

Den zweiten Platz holte sich ein Fahrer an der Messstelle auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Magdala und Apolda. Er durchfuhr den Blitzer mit einer Geschwindigkeit von 202 km/h. Er war jedoch nicht der Einzige, der hier deutlich zu schnell unterwegs war. 13 Fahrverbote, 142 Bußgelder und 226 Verwarngelder wurden verhängt.

Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 93 km/h belegt ein Fahrer den ersten Platz an der Messstelle an der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Er raste am Sonntag mit über 210 km/h durch den Blitzer. Insgesamt wurden 511 Verwarngelder, 358 Bußgelder und 26 Fahrverbote verhängt.

Was auf den ersten Blick wie ein Wettbewerb erscheint, ist in Wahrheit ein erschreckendes Ergebnis. Trotz regelmäßigen Geschwindigkeitsmessungen fahren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Unangepasste Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen auf Thüringer Autobahnen.

Blitzer dienen der Verkehrsüberwachung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer in Bezug auf die Geschwindigkeit. Oft werden Geschwindigkeiten unterschätzt und Abstände nicht eingehalten. Dies erhöht das Unfallrisiko enorm.

Um zur Verkehrssicherheit beizutragen, sollten sich Verkehrsteilnehmer selbst regelmäßig kontrollieren und das eigene Fahrverhalten reflektieren. Wer sich an vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkungen hält, braucht keine Angst vor einem Blitzerfoto zu haben. Geschwindigkeitsbeschränkungen werden aus bestimmten Gründen festgelegt und werden im Voraus umfangreich geprüft.

Werden Sie zum Vorbild und fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 15:08

    API-TH: Pkw kommt von Fahrbahn ab, beide Insassen verletzt

    A4 Höhe Eisenach-West (ots) - Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen. Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 33-jährige Fahrer eines Skoda nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen die Betongleitwand. In der weiteren Folge fuhr er nach ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:52

    API-TH: Planenschlitzer erbeuten Diebesgut im Wert von über 30.000 Euro

    A4 Höhe Mellingen (ots) - Heute Nacht trieben Planenschlitzer ihr Unheil auf dem Parkplatz Habichtsfang der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. . Unbekannte Täter griffen in der vergangenen Nacht einen Sattelzug auf dem Parkplatz an. Zunächst wurden zwei kleine Sichtschlitze in die Plane des Aufliegers geschlitzt. Anschließend schnitten die Täter die Plane ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:01

    API-TH: zu schnell in der Kurve

    A73 Höhe Suhl-Friedberg (ots) - Kurz vor 10:00 Uhr am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt Suhl-Friedberg der A73 in Fahrtrichtung Suhl. Die 19-jährige Fahrerin eines Renaults wollte an der Anschlussstelle Suhl-Friedberg abfahren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam sie in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr den Grünstreifen und ein Stück der Auffahrt der Anschlussstelle bis sie in der Böschung zum Stehen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren