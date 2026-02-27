PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw kommt von Fahrbahn ab, beide Insassen verletzt

A4 Höhe Eisenach-West (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen. Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 33-jährige Fahrer eines Skoda nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen die Betongleitwand. In der weiteren Folge fuhr er nach rechts über alle drei Fahrspuren und durch die angrenzende Böschung. Schließlich kam das Auto auf einer Wiese zum Stehen.

Der 33-Jährige und seine 31-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Skoda ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt der rechte Fahrstreifen vorerst gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

