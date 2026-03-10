FW-EN: Stromkabel auf der Fahrbahn

Ennepetal (ots) - Am Dienstag den 03.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:00 Uhr zu einer Trageunterstützung in den Ortsteil Rüggeberg alarmiert. Ein Patient wurde aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, aus dem 2.OG durch den Treppenraum zum Fahrzeug transportiert. Die 6 Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren konnten den Einsatz um 09:27 Uhr Beenden. Um 11:45 Uhr wurde die ...

mehr