FW-EN: Stromkabel auf der Fahrbahn
Ennepetal (ots)
Am Dienstag, den 10.03.2026, rückten um 18:23 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptfeuerwache zu einem Einsatz in der Hagener Str. aus. Ein Anwohner meldete dort lose Kabel, die auf die Straße gefallen waren. Nach kurzer Erkundung wurde die AVU hinzugezogen. Das Kabel wurde auf Spannung kontrolliert und danach isoliert Den Einsatz konnten die insgesamt 6 Einsatzkräfte um 19:50 Uhr beenden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell