Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Stromkabel auf der Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 10.03.2026, rückten um 18:23 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptfeuerwache zu einem Einsatz in der Hagener Str. aus. Ein Anwohner meldete dort lose Kabel, die auf die Straße gefallen waren. Nach kurzer Erkundung wurde die AVU hinzugezogen. Das Kabel wurde auf Spannung kontrolliert und danach isoliert Den Einsatz konnten die insgesamt 6 Einsatzkräfte um 19:50 Uhr beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
  • 08.03.2026 – 08:20

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) -   Am Samstag, den 07.03.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet Alarmiert. Um 09:30 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Büttenberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte dann mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, dem Tanklöschfahrzeug sowie 9 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:00

    FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

    Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 04.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Ortsteil Voerde alarmiert. Um 11:27 Uhr löste in einer Firma die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort erkundete ein Trupp unter Atemschutz den betroffenen Bereich und konnte aufgrund einer Staubaufwirbelung durch Reinigungsarbeiten als Auslösegrund ausfindig machen. Der betroffene Bereich wurde ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 06:22

    FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Dienstag den 03.03.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:00 Uhr zu einer Trageunterstützung in den Ortsteil Rüggeberg alarmiert. Ein Patient wurde aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, aus dem 2.OG durch den Treppenraum zum Fahrzeug transportiert. Die 6 Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren konnten den Einsatz um 09:27 Uhr Beenden. Um 11:45 Uhr wurde die ...

    mehr
