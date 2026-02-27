PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum Einbruch in Laurentius-Zeller-Straße

Trier (ots)

Hinsichtlich des Einbruchs in der Laurentius-Zeller-Straße in Trier am Dienstag, 24. Februar, (wir berichteten: https://s.rlp.de/WaGwjqN) ergaben die Ermittlungen neue Erkenntnisse, sodass wir nun nach weiteren Zeugen suchen. Der Tatverdächtige entwendete hochwertige Designer-Produkte, Schmuck und Bargeld.

Die Tatzeit lässt sich auf circa 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr am Dienstag, 24. Februar, eingrenzen. Gegen 14:55 Uhr hörte ein Nachbar ein Klirren, vermutete als Ursache allerdings zunächst Handwerkerarbeiten. Möglicherweise entstand das Geräusch, als der Täter die Terrassentür des Anwesens einschlug.

Ein weiterer Zeuge sah um 15:15 Uhr einen vermummten, dunkel gekleideten Mann, der sich von dem Anwesen entfernte und schließlich das Wohngebiet verließ. Sein mutmaßlicher Weg ist auf der angehängten Karte eingezeichnet. Zur bereits veröffentlichten Personenbeschreibung gibt es zudem folgende Ergänzungen:

Männlich, circa 1,80 m groß, eher breit gebaut, dunkel gekleidet mit Sturmhaube und Kapuze, schwarzen Nike Schuhe und einer Luis Vuitton-Tasche über der Schulter. Bei der Jacke könnte es sich um eine schwarze Jacke der Marke Moncler handeln. Die genannte Louis Vuitton Tasche hat etwa die Größe einer Sporttasche. Vermutlich handelt es sich dabei um eine braune Louis Vuitton Keepall Reisetasche mit dem bekannten LV Allover-Print.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zur Tatzeit ein Klirren oder ein anderes verdächtiges Geräusch in der Laurentius-Zeller-Straße gehört? Wer hat in der Nachbarschaft eine Person gesehen, die der Beschreibung des Tatverdächtigen entspricht? Wer hat möglicherweise in der Nähe ein verdächtiges Auto in der Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

