Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz
Stadthagen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht die sich am Dienstag den 17.03.2026 zwischen 7 Uhr und 16 Uhr in Stadthagen ereignete.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz an der Breslauer Straße 4 einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3.
Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.
Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
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31582 NIENBURG
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Telefon: 05021-9212 204
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