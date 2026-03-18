Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht die sich am Dienstag den 17.03.2026 zwischen 7 Uhr und 16 Uhr in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz an der Breslauer Straße 4 einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3.

Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell