POL-ESW: Pressebericht vom 03.03.26

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht wurde am gestrigen Montag aus der Dünzebacher Straße in Eschwege angezeigt. Zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr wurde der Außenspiegel eines geparkten Multivans angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca. 300 EUR.

In der Straße "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf wurde am gestrigen Montag, zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr, ein Einfahrtstor angefahren und im Bereich des Schließbolzen beschädigt. Dadurch entstand geringer Sachschaden.

Hinweise auf den/ die flüchtigen Verursacher: 05651/9250.

Gartenhäuser aufgebrochen

Über das vergangene Wochenende wurde in Eschwege im Bereich der Göttingstraße eine Gartenlaube aufgebrochen. Unbekannte drangen über ein Fenster in die Laube ein und entwendeten einen Akkuschrauber, Besteck und Handtücher. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Wie gestern Morgen festgestellt, wurde auch in ein Gartenhaus in der Leuchtbergstraße in Eschwege eingebrochen. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet; ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Sachschaden: ca. 100 EUR. In diesem Zusammenhang wurde eine männliche Person gesehen, die mit einer gelben Weste, Reflektoren-Hose und blauer Jacke bekleidet war. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

In Eschwege wurden zwischen dem 01.03.26, 17:00 Uhr und dem 02.03.26, 15:00 Uhr im Bereich Wiesenstraße / Stadthalle Wahlplakate der Partei "CDU" mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Ebenso wurde im Bereich der Skateranlage in der Straße "Jardin-de-Saint-Mandé" ein Hakenkreuz auf eine Pump-Track aufgebracht. Neben Sachbeschädigung ermittelt die Polizei auch wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 11:37 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 71-Jähriger aus Spangenberg mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung B 80, auf die er nach links in Richtung Witzenhausen abbiegen wollte. Dabei übersah er den auf der Bundesstraße fahrenden Pkw eines 64-Jährigen aus Niestetal, der in Richtung Hedemünden unterwegs war. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Autos mit einem Gesamtschaden von ca. 8000 EUR. Eine 72-Jährige Mitfahrerin aus Spangenberg sowie der 64-Jährige wurden zudem leicht verletzt.

Unfallflucht

Zwischen dem 01.03.26, 13:00 Uhr und dem 02.03.26, 10:00 Uhr wurde in der Walburger Straße in Witzenhausen ein Pkw Opel Insignia im Bereich des hinteren linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

Im Stadtgebiet von Witzenhausen wurden vermutlich über das vergangene Wochenende an unterschiedlichen Örtlichkeiten mehrere Wahlplakate zerstört. Betroffen waren die Plakate der Parteien "FDP", "AfD" und "Die Grünen". Die Plakate wurden überwiegen ab- bzw. zerrissen. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 09:11 Uhr wurde heute Morgen im Rahmen einer Kontrolle ein 33-Jähriger aus Hann. Münden auf der B 80 in Witzenhausen angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr er sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Amphetaminen, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

