Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Reifenhandel

Am 28.02.26, um 02:44 Uhr, wurden in der Sudetenlandstraße in Eschwege drei Personen durch Zeugen bemerkt, die sich auf der Rückseite eines Firmengeländes aufhielten und mit Taschenlampen in das Gebäude leuchteten. Die drei Tatverdächtigen trugen bei der Tatausführung Kapuzen und hochgezogene Schals. Sie hatten bereits zwei Garagentore geöffnet, gelangten jedoch nicht in das Firmengebäude. Augenscheinlich brachen die Tatverdächtigen aufgrund vorhandener Sicherheitseinrichtungen den Einbruch ab, so dass auch nichts entwendet wurde. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 27.02.26, 15:30 Uhr und dem 28.02.26, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Oberer Meißnerblick" in Laudenbach ein. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen einer Tür, durchsuchten der oder die Täter die Wohnräume und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 500 EUR. Der Sachschaden wird auf ebenfalls ca. 500 EUR geschätzt.

Ein weiterer Einbruch erfolgte in unmittelbarer Nachbarschaft. Dort gelangten der oder die Täter über eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus und durchsuchten dort die Wohnräume. Auch in diesem Fall wurden einige Schmuckstücke entwendet. Die Tat ereignete sich am 27.02.26 zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit ca. 900 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 01.03.26, um 01:06 Uhr, wurden zwei Personen im Mühlweg in Hessisch Lichtenau dabei beobachtet, wie sie gegenüber eines Autohauses von einem geparkten Auto den Außenspiegel abtraten. Im Zuge der Fahndung konnten ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger, die beide in Hessisch Lichtenau gemeldet sind, ermittelt werden. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell