Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Im Kreuzungsbereich (Schlossplatz-Kreuzung) war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb. Eine 62-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meißner, fuhr von der Reichensächser Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah den in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Pkw der 40-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden vorn ca. 3500 EUR. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Fußgänger angefahren

Am 28.02.26, um 11:04 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkws aus Wanfried den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried. Dabei übersah der Fahrer eine 81-Jährige aus Treffurt, die zu Fuß auf dem Parkplatzgelände unterwegs war. Dadurch den Zusammenstoß fiel die 81-Jährige auf die Motorhaube des Autos. Zudem war das Auto ihr noch über den Fuß gefahren. Die 81-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 14:03 Uhr rangierte gestern Nachmittag ein 52-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Werratalsees "Am Nordufer" in der Gemeinde Meinhard. Ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Nentershausen beabsichtigte zu dieser Zeit aus einer Parklücke rückwärts auszufahren; stoppte sein Auto aber ab, als er den rangierenden Pkw wahrnahm. Der 52-Jährige bemerkte den anderen Pkw zu spät und fuhr rückwärts gegen den Pkw des 65-Jährigen. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.

In der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege beabsichtigte am 28.02.26, um 23:22 Uhr, eine 19-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw rückwärts auszuparken. Dabei fuhr sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Touran, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Unfallfluchten

Ein 43-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau hatte seinen Pkw VW Passat auf dem Parkplatzgelände "Werdchen", im Bereich des dortigen Kleingartenverein geparkt. Nach Angaben von Zeugen hatte gegen 10:30 Uhr zunächst ein Pkw Kia links neben dem Passat geparkt. Beim Ausparken wurde der Passat im Bereich des vorderen Stoßfängers angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkdeck "Vockeroth" am Schloßplatz in Eschwege gemeldet. Dort wurde am 28.02.26, zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr, ein Pkw Peugeot auf der rechten Fahrzeugseite angefahren, wodurch Sachschaden entstand.

Auch vom tegut-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege wurde eine Unfallflucht gemeldet. Am 28.02.26 wurde zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr ein Pkw Skoda im vorderen rechte Bereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

